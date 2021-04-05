第一季PLG聯盟例行賽即將進入尾聲，桃園領航猿今天在最後一場主場迎戰例行賽戰績最好的台北富邦，雖然從落後到追平，可惜最終仍功虧一簣，最終以100比110敗下陣來。

受到傷兵過多所累的領航猿，只能哀兵出擊，讓林正先發打中鋒，不過這個奇兵打得出奇有效，奮戰42分鐘繳出11分、12籃板，施晉堯更是狂砍31分、9籃板、4助攻，替補的張耕淯在第二節打出絕佳效率，整場貢獻20分、6籃板、2抄截、2阻攻。

開賽進攻受挫的領航猿，第二節將落後分數追上，半場結束48比49；易籃後，富邦發動強攻，並且在第四節一度領先多達16分，不過，老將陳靖寰、洋將喬登、施晉堯、林正等人聯手，將比數追至95比98，只剩一球差距，無奈兵源短缺，球員體力放盡，抵擋不住富邦的強攻而潰堤，最終以10分之差吞下敗仗。

張宗憲雖有登錄，但他並沒有上場，富邦5人得分上雙，洋將辛特力28分、9籃板、8助攻，賈西亞17分、8籃板、5助攻，張伯維14分，賴廷恩13分，林書緯13分、4抄截。

(中時 )