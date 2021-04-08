股王大立光(3008)挺升，傳產的鋼鐵及紡織衝高救援，台股今早震盪後盤中再創高，挑戰「萬七」大關。而期富邦VIX(00677U)今天盤中則是再破底，最低價來到1.86元，單位淨值也持續跌破2元，來到1.8元，距離近30日平均淨值低於2元的下市門檻又近一步。

期富邦VIX一直處於溢價，導致融券張數居高不下，4月1日融券餘額逾40萬張，4月6日減少13萬餘張，而4月7日又增加1萬餘張；至4月7日止的融券餘額仍有28.2萬餘張，券資比達89.6%。外資持股約1.09%。

主管機關審視清算門檻，是依投信公司收盤後結算的淨值為準，開盤和盤中預估淨值不影響，主要作為交易參考。但通常台股開盤時段的美股電子盤變化不大，因此盤後結算的淨值一定程度連動估計值，投資人在預估淨值跌落2元之下，應更加留意1日及近期收盤後結算的淨值是否跟進且持續低於2元。

(時報資訊)