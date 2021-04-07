美國商業雜誌《富比士》（Forbes）周二公布2021年全球富豪榜，這次的全球億萬富豪人數增至2755位，創下歷史新高，而亞馬遜公司創始人貝佐斯（Jeff Bezos）身價高達1770億美元，為連續第四年榮登榜首。

在新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，並威脅全球人民生計一年之後，這個超級富豪榜的人數不減反增。

根據《富比士》公布的數據，今年的億萬富豪人數較去年增加660位，達到創記錄的2755位，其總身價達到13.1兆美元，亦高於去年的8兆美元。

《富比士》首席內容長Randall Lane表示：「非常、非常富有的人，變得更加非常、非常富有」。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）的排名從去年的第31名一舉躍升至第二名。

精品公司LVMH執行長Bernard Arnault、微軟創始人比爾·蓋茨（Bill Gates）和臉書執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）在全球富豪榜中排名前五名。

在科技業大亨的排擠下，「股神」巴菲特（Warren Buffett）為20多年來首次跌出前五名。

今年新上榜的富豪有493位，包括今年才剛上市的約會軟體Bumble執行長Whitney Wolfe Herd。

今年台灣共15人上榜，郭台銘淨資產達到70億美元，在全球富豪榜中排名第369名，在台灣排名第一；其次為廣達董事長林百里（53億美元）與國巨董事長陳泰銘（51億美元）。

(時報資訊)