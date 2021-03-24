聚陽(1477)今早股價登高漲逾4個百分點，創2015年12月以來新高。聚陽去年EPS為9.35元，現金股息8元，配息率達85%，採高配息。公司將於4月16日除息。

董事長周理平對今年的前景表示樂觀，即便有原物料成本上漲和缺櫃等因素，仍樂觀看待今年的成長。聚陽手中訂單能見度，主要客戶之一的迅銷今年估將有雙位數成長，GAP、Target更可望成長2～3成；在客戶積極搶產能下，不光是第三季產能吃緊，連淡季都被訂單塞滿。

聚陽2020在越南與印尼等地擴產，包括印尼二個廠、越南二個廠，以及柬埔寨原本廠房的擴建，產能增幅約20％至30％；但這些產能還是供不應求，聚陽董事會因此決議，為因應營運成長所需，通過南越Leader廠區新增投資案，投資金額為1,035萬美元。為因應主力客戶對未來的成長計畫，聚陽也在2021年完成增資計畫，提早做好未來布局，以因應接下來3～5年強勁的成長需求。聚陽今年初公告現金增資，訂價每股新台幣136元，計2200萬股共籌措29.92億元資金。

(時報資訊)