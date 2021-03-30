美國一法官駁回了對芬蘭電信公司諾基亞(Nokia)的指控，諾基亞股東指控，認為諾基亞在整合前阿爾卡特朗訊(Alcatel-Lucent)和邁向5G領導廠上，隱瞞了一些問題，詐欺了股東。

美國曼哈頓地區法官Carter周一晚間的裁決指出，集體訴訟的原告Waite未能指認出諾基亞做出任何的虛假或誤導性陳述。

原告曾指控，鑑於諾基亞在與阿爾卡特整合與5G進展上揭露了大量訊息，諾基亞的聲明可能誤導理性投資人，並讓投資人利益受損。法官Carter則駁回了該項指控，意指原告無法再提上訴。

原告以及被告諾基亞皆沒有立即對判決結果提出回應。

諾基亞在2016年以156億歐元買下阿爾卡特朗訊；並在2019年3月對監管機關提出關於阿爾卡特朗訊「合規問題」的警告；同年10月諾基亞大幅下調利潤前景，並停止派息，理由為需要更多資金投入於競爭激烈的5G市場。

在2019年3月月披露該消息後，諾基亞在美國的ADR大跌6%；10月的消息披露後也跌近24%。

在今年3月初，諾基亞表示，預計兩年內要將9萬名員工裁減1萬人；新執行長Lundmark正試圖提高利潤率，趕上5G競爭對手。

(時報資訊)