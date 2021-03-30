宏正(6277)拍板定案2020全年配發5.5元現金股利；宏正資深副總經理林勇達也說明，宏正2021年的新一波成長動能與新機會，除了聚焦的4大產業所帶來的專案商機大幅成長、於2020年購入儀信公司機櫃業務已逐步帶動多元通路拓展，宏正也因應新常態趨勢推出新型態複合式工作空間(Hybrid Workplace)方案，可望進一步助攻宏正2021年營收表現。此外，因應全球原物料及運費的上漲，宏正預計於第二季調漲5-10%產品價格。

宏正董事會中通過2020年財務報告、決議召開股東常會日期，及第四季股利分派議案。除2020年第二季決議分派之現金股利2.5元，已於2020年12月16日發放完成，也將於2021下半年進行現金股利3元之配發作業，累計2020全年稅後盈餘共配發5.5元現金股利。2020年為宏正首次採取一年配發兩次股息模式，藉由提早發放現金股息及更為彈性之配發方式，與股東共同分享獲利，宏正歷年維持穩健之股利配發政策，連續八年配發股利金額皆超過5元，為股東帶來長期投資價值及持續之穩定報酬。

展望2021年，宏正於2020年5月由旗下子公司宏電科技購入台灣儀信公司之機櫃事業群的產能、專利、商標等權利，目前也已展現預期之購入效益，除了提供既有客戶更多元的方案應用，新購入的機櫃事業也為宏正帶來新客群，帶動全新的市場通路拓展，增加專案機會。未來宏正也將加速其機櫃事業與現有IT/AV產品進行整合搭售，並與IT系統整合商(SI)密切合作，提供從資料中心與中控室的環境建置服務，以及一應俱全的IT設備架構整合方案，以提升集團整體營運綜效。

此外，宏正因應Covid-19疫情發生後之新常態，鎖定了政府、醫療、教育及智慧製造4大產業，其帶來的專案商機大幅成長，已成功定錨新的市場機會與客戶需求。而2021年全球將進入後疫情時代之際，除了加速數位化趨勢，解封後的工作者傾向多元工作型態，複合式工作空間(Hybrid Workplace)的需求大增，如何打造高效的複合式工作空間便成為後疫情時代企業極需面對的情況。為了有效運用複合式工作空間的特性，宏正針對不同情境推出多款複合式工作空間解決方案，以滿足不同需求的工作者。

(時報資訊)