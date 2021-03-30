連鎖餐飲集團瓦城(2729)2020年獲利在疫情逆風中逆勢創高，且公司維持高股利配發政策、現金殖利率達6％，激勵今（30）日股價開高後放量穩揚逾5％、領漲觀光類股，最高飆升8.07％至261元，創去年6月中以來9個半月高點。

瓦城2020年合併營收46.1億元、年減5.89％，仍創歷史次高。毛利率53.15％、營益率10.71％，優於前年53％、9.69％，營益率創近7年高點。歸屬母公司稅後淨利3.69億元、年增2.49％，每股盈餘15.95元，逆勢雙創歷史新高、連8年賺逾1股本。

瓦城董事會亦決議擬配發每股現金股利14.5元、盈餘配發率達約90.91％，分創歷史新高及近6年高點，且連7年配息逾1股本。以昨（29）日收盤價241.5元計算，現金殖利率達6％。公司將於6月17日召開股東常會。

瓦城表示，去年開年起面臨疫情衝擊，集團對此提前部署，主動以最高防疫規格精進實踐「安心餐廳」承諾，使來客數達近780萬人次，降低疫情衝擊。憑藉優異成本控管與規模化實力優勢，配合下半年市場回溫並恢復展店，使全年營收僅小幅衰退，且獲利逆勢創高。

瓦城2021年前2月自結合併營收8.92億元、年增4.58％，改寫同期新高。展望今年，集團將延續精準選點和品牌布局策略加速展店，包括「瓦城」、「大心」、「非常泰」、「時時香」及「YABI KITCHEN」均將持續展店，目標新展達16家店，使營收重返成長再創高。

(時報資訊)