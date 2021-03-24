光磊(2340)總經理黃年宏表示，公司調整定價策略，第一季公司對新接單漲價10~30%；今年公司重點是要辦私募增資案，讓大股東日亞化可再增加持股，日亞化可提供人才、資金及技術給光磊，助力光磊可向上提升技術，並幫助台灣產業升級。

此私募案主要為持續引進日亞化的資金。光磊私募案於1月已送件主管機關核定。公司認為，若此私募案可通過，對光磊公司將非常有利。由於台日有情感，日亞化17年來並沒有賣一張光磊股票，對光磊總計持股約12%。

產業現況方面，光磊調整定價策略，第一季公司對各產品新接單漲價10~30%；其中，光耦合器產品也成功漲價。光磊總經理黃年宏表示，價格上漲後，考量與客戶的長久合作關係，避免競爭對手搶單，價格再漲會有挑戰，短期對客戶報價會持穩，但包括產品包材以及晶圓等原料價格都漲。光磊的光耦合器今年會小幅增產，增產5~10%。

全年來看，黃年宏表示，今年景氣回復，預計上半年業績將呈現年成長，下半年應該也是成長；目前看下半年審慎樂觀，但市場變化很快，市場重複下單也仍需關注。

以各季趨勢來看，第一季客戶拉貨後，第二季進入淡季，第三季再進入消費產品拉貨高峰期。

光磊近年淡出傳統LED生產，持續深耕感測元件市場，目前感測元件占業績比重60~70，發光產品占20~30%，其他是系統產品。

光磊於2020年打入美系大廠智慧錶/穿戴裝置感測元件供應鏈。目前光磊在穿戴裝置的感測元件市場的占有率高，為進一步提升健康管理功能，公司今年將著力發展長波長技術。

另外，光磊跨入VCSEL，VCSEL產品目前仍在組裝廠認證階段，預計下半年有機會開始出貨，明年營收占比目標5~10%。公司認為，若私募案可經主管機關通過，引進新資金及新技術，明年VCSEL會更為樂觀，成為明年業績成長的主要動能之一。因此，若是私募案未能過關，公司將少了一隻腳。光磊並計畫進一步擴產，也有待此私募案過關。

光磊2020年營運持穩，每股稅後純益1.52元。董事會通過擬配息1.39元。

(時報資訊)