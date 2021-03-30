光磊(2340)今（30）日召開法說會，總經理黃宏年表示，目前產能雖處於滿載的狀態，但對後疫情時代的景氣看法是以審慎保守的態度視之，原因是當疫苗施打疫情緩和之際，公司會再審視現行的需求是否是客戶的提前備料行為，也就是不確定重複下單是否是真的需求。另外，近期成本增加恐侵蝕光磊獲利。

光磊指出，受中美貿易衝突加劇及新冠肺炎第三波疫情的不確定性影響，全球供應鏈充斥著不確定性，拉高安全存量已成共識，造就科技業上游的原料與製造端，產能吃緊、報價上漲，加上美元貶值推波助瀾，上游原物料報價上漲速度和幅度越來越快。

光磊近期陸續收到上游原物料供應商的漲價通知，這波漲價持續到年底，會對光磊的獲利產生極大的衝擊，內部針對產品會審慎評估成本、價格及產品價值，光磊不希望產品價格超過產品價值而導致客戶轉單，所以盡可能地在供應商與客戶間取得最大的平衡點，但必定會侵蝕光磊未來獲利。

展望今年進入後疫情時代，光磊表示下半年的訂單能見度不高，公司營運以穩健為本，對於短期既有的產品組合需求提升，會先以改善提升生產效率的方式來滿足客戶的需求。

雖然市場面的不確定因素存在，但光磊持續看好結合穿戴裝置的智慧健康管理商機、感測元件應用市場向車載、行動裝置、工業應用等領域擴大延伸，持續增加感測元件的應用數量，公司全力打造感測元件、發射元件一站式供應的系統技術整合服務平台。此外，不斷透過策略合作方式引進最新技術及全自動化製造平台，製造世界第一的感測元件產品，躋身光電半導體元件領導大廠。

光磊公司未來一年的二大發展趨勢。首先是SWIR感測元件應用市場的延伸開展，具備健康檢測功能的智慧穿戴裝置，以光學方式取得使用者的血糖、水分汗液等數據，另智能家電、環境偵測等市場皆蘊藏龐大商機，光磊將優先鎖定NIR穿戴裝置如智能手錶的發光與感測元件、藍芽耳機的距離感測元件，以及智能家電如掃地機器人的飛時測距（ToF）感測器等利基市場切入。

近年光磊積極布局次世代感測元件應用開發，結合策略夥伴，轉向高成長、高技術性、利基型的產品與市場，並與國際大廠密切合作，與客戶共同開發高附加價值的產品為主。展望後疫情時代，掌握零接觸，宅經濟的龐大商機，光磊將持續著重以感測搭配發射元件的一站式服務，持續開拓新客戶與新應用市場，蓄積長期成長動能。

產品結構方面，感測元件占營收比重50~60%，發射元件占20~30%，其他是系統相關。

另外，為了發展新一代技術，公司計畫辦理私募讓特定股東日亞化學認購、以提高日亞化學在光磊的持股比例，若私募順利完成，日亞化學將可輸出人力、技術，有助於光磊長期發展。

(時報資訊)