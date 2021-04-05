因雙親在太魯閣列車事故罹難，旅居海外的黃先生帶著妻子回台奔喪，2人下機後，面色凝重、不發一語。（陳麒全攝）

因雙親在太魯閣列車事故罹難，旅居海外的黃先生帶著妻子回台奔喪，2人下機後，面色凝重、不發一語，在疾管局、移民署的協助下，以中央流行疫情指揮中心因應太魯閣號事故，啟動的「0402太魯閣列車事故返台探病、奔喪專案」快速通關，並直接前往桃醫採檢，並辦理後續事宜。

據了解，身為家中獨子的黃先生與妻子旅居德國，再接獲雙親在事故中罹難的消息後，搭乘4日起飛的荷蘭航空班機返台，班機在5日傍晚6時抵達桃園機場，疾病管制署檢疫官也前往登機口協助，2人下機後，一路面色凝重沉默不語，移民官也協助快速通關，隨後2人搭乘防疫計程車前往衛生福利部桃園醫院，進行PCR採檢。

指揮中心表示，符合「0402太魯閣列車事故返台探病、奔喪專案」的海外親屬，在登機前若無症狀者，得「免」提供搭機前3日內核酸檢驗陰性報告，填寫「旅客入境切結書」時註明「0402事故協處專案」，以利航空公司地勤協助處理，搭機當日請以個人手機完成「入境檢疫系統」線上申報，並請先向地方政府聯繫安排居家檢疫事宜。

海外親屬入境後，無症狀者由機場安排防疫計程車送至桃園醫院採檢後，於醫院搭乘防疫計程車或專車至目的地；有症狀者依現行作業流程，採檢深喉唾液後送至集中檢疫所，2採陰性後才可搭乘防疫計程車或專車至目的地。

指揮中心指出，海外家屬抵達目的地後，可依規定申請外出探病／奔喪。居家隔離／檢疫第0至4天採檢者，取得檢驗陰性報告且於採檢2天內，可向地方衛生單位申請安排外出探病／奔喪。

若為居家隔離／檢疫第5天（含）以後採檢者，則於取得檢驗陰性報告3天內，可向地方衛生單位申請安排外出探病／奔喪。

之後若仍有外出需求，可再循上述程序提出申請，次數不限；無論探病、奔喪或辦理喪事，以每天1次、每次4小時為原則（不包含車程），且不得過夜；遵守外出時不得搭乘大眾運輸工具，全程佩戴口罩，保持安全社交距離及落實手部衛生等個人良好衛生習慣。

指揮中心強調，民眾在台期間因申請外出探病／奔喪所需採檢費用，包括掛號費、診療費等，一律由指揮中心支付。

(中時 )