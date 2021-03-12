拜登簽紓困法案鼓舞 美股道瓊與標普雙創新高 05:582021/03/12 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股道瓊與標普雙創新高（達志影像／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華爾街股市今天收紅，道瓊與標普500指數雙創新高，投資人因美國總統拜登今天簽署1.9兆美元的紓困法案而感到鼓舞，對美國經濟反彈更具信心。 道瓊工業指數上漲188.57點或0.58%，收在32485.59點。 標準普爾500指數上揚40.53點或1.04%，收在3939.34點。 以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚329.84點或2.52%，收在13398.67點。（譯者：徐崇哲）1100312 《美股掃瞄》1.9兆美元紓困案就等拜登簽字實施 道瓊再創歷史新高 1.9兆美元紓困案通過 經濟學家看好美國經濟 (中央社) #指數 #道瓊 #美國 #今天 #法案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股大漲200點重返萬六 台積電站回600元 09:492021/03/11 財經 《台北股市》狂賀美紓困案過關 電子領軍台股衝一波 12:172021/03/11 財經 紓困案＋利率降 美股漲多跌少！道瓊勁揚464點再創新高 06:052021/03/11 國際 電金發動攻勢 台股早盤站上萬六關卡 09:412021/03/11 財經 美債殖利率跌加紓困案過關 道指首破32,000點創新高 20:502021/03/11 財經 台股開盤漲35點 台積電小跌1元來到596元 09:082021/03/11 財經 拜登砍國防預算 美航空母艦或要說再見 00:042021/03/12 軍事 操盤心法－紓困案轉樂觀 回檔低接業績成長股 04:102021/03/11 證券．權證 台股回神重返萬六 收盤大漲267點 台積電收609元漲12元 13:412021/03/11 財經 《盤後解析》台積站回600元 萬六回來了 14:332021/03/11 財經 美債殖利率降溫 那指開盤漲200點 台積電ADR飆4％ 22:532021/03/11 財經 國際熱門新聞 雞蛋會不會增加中風與心血管疾病機率 哈佛研究解密了 - 國際 影》女王真的好 暖心待梅根第一手畫面曝光 - 國際 中俄越印 拒譴責緬甸政變 - 國際大事 - 中國時報 以色列數據顯示 輝瑞疫苗對有症狀感染保護力97％ - 國際 - 中央社 美譴責中攻擊香港民主 預期下週會談很艱難 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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