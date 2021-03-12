華爾街股市今天收紅，道瓊與標普500指數雙創新高，投資人因美國總統拜登今天簽署1.9兆美元的紓困法案而感到鼓舞，對美國經濟反彈更具信心。

道瓊工業指數上漲188.57點或0.58%，收在32485.59點。

標準普爾500指數上揚40.53點或1.04%，收在3939.34點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數勁揚329.84點或2.52%，收在13398.67點。（譯者：徐崇哲）1100312

(中央社)