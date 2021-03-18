近來美國公債殖利率急速躥揚不禁令人想起2013年的「退場恐慌」（taper tantrum），不過標普全球評級（S ＆ P Global Ratings）指出，美債殖利率揚升對亞洲新興市場的影響不會像8年前那麼強烈，亞洲新興經濟體有能力抵擋衝擊。

美國聯準會（Fed）在2013年暗示將量化寬鬆措施將逐步退場，有意降低債券購買規模，導致美債殖利率勁揚和美股大跌。

退場恐慌引爆新興市場資金逃亡潮，新興國家股市、債市和匯市連袂大跌，部分國家央行被迫調高利率，防止貨幣重貶導致企業難以償還美元負債，削弱金融系統穩定性，和推動通膨飆高。

儘管聯準會主席鮑爾暗示短期內無意升息或縮減購債規模，但美國10年期公債殖利率18日仍升破1.7％，寫下2020年1月以來最高水準。

標普亞太地區首席經濟學家羅奇（Shaun Roache）在最新報告表示，殖利率揚升的衝擊並不一定相同。殖利率上揚若是反映成長展望好轉和通貨再膨脹，而非貨幣衝擊，那麼亞洲新興經濟體的復甦力道應能抵擋殖利率攀升。

羅奇解釋道，市場預期美國經濟成長將帶動通膨上升，使得美債殖利率上揚，而亞洲通常是全球經濟成長的「主要受益者」。

此外，相較於2013年，亞洲當前的經濟優勢也較能抵擋外部衝擊。亞洲的優勢條件包括經常帳盈餘、通膨溫和、實質利率較高，以及外匯存底可觀。

多個亞洲國家有效控制新冠肺炎病毒擴散，讓經濟比歐美國家更快復甦。羅奇表示，亞洲國家經濟轉趨強勁，應能抵禦美債殖利率上揚衝擊。

儘管如此，倘若市場認為聯準會低估通膨風險，造成殖利率急速躥升，且美元同時升值，可能威脅亞洲的經濟復甦。在此情況下，印度與菲律賓將首當其衝。

(工商 )