受美元升逾二周高點，引發大量賣壓，紐約棉花電子盤跌勢擴大；分析師表示，近期市場充斥利空消息，中美談判趨緊，德國延長封鎖，加上美國公債殖利率影響，美元強勁走揚，打壓原油和商品價格重挫等因素，亦拖累棉價進一步走跌。

周三(3/24)截至台北時間上午11點20分止，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)5月棉花期貨跌2.9%，報每磅82.14美分，7月棉花期貨報每磅83.19美分，跌2.8%。(商品行情網)

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