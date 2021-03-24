《商情》美元升逾二周高點 棉花電子盤跌勢擴大 11:422021/03/24 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受美元升逾二周高點，引發大量賣壓，紐約棉花電子盤跌勢擴大；分析師表示，近期市場充斥利空消息，中美談判趨緊，德國延長封鎖，加上美國公債殖利率影響，美元強勁走揚，打壓原油和商品價格重挫等因素，亦拖累棉價進一步走跌。 周三(3/24)截至台北時間上午11點20分止，美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE)5月棉花期貨跌2.9%，報每磅82.14美分，7月棉花期貨報每磅83.19美分，跌2.8%。(商品行情網) 《半導體》英特爾設代工部門 台積電嚇跌 《盤中解析》台積驚慌 萬六告急 (時報資訊) #大量 #棉花 #升逾 #電子盤 #跌勢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大盤拖累 百度回港上市失色 04:102021/03/24 全球財經 《商情》憂需求疲軟 紐約棉花連5黑 10:002021/03/24 財經 《晨間解盤》業績成長股接棒(倫元投顧提供) 07:442021/03/24 財經 騰訊音樂、華納 共創新品牌 04:102021/03/24 全球財經 《紡纖股》高配息擄獲芳心 聚陽寫逾5年高價 10:512021/03/24 財經 《國際油價》封城擔憂 美油期貨跌逾6％ 09:432021/03/24 財經 《商情》豆油強漲 帶動馬來西亞棕櫚油漲逾2％ 10:002021/03/24 財經 英特爾要設晶圓代工廠 台股早盤一度下跌逾百點 09:332021/03/24 財經 1分鐘讀財經》存股族注意 金控想發誘人股利曝3大條件 08:272021/03/24 財經 《國際產業》砸200億美元蓋新廠 英特爾：將跨足晶圓代工 10:512021/03/24 財經 台股登高點 國人投資意願大爆棚 04:102021/03/24 財經要聞 財經熱門新聞 台積電600元以下不敢買？外資又喊驚天價 1張狠賺近30萬 - 財經 台股豬羊變色！2大原因爆殺尾 散戶又被巴了 - 財經 長榮貨輪遭卡蘇伊士運河 公司曝最大禍首 - 財經 台積電狠砍571到底了？專家：3天不回587 更慘在後頭 - 財經 認敗了 微軟徹底刪除Edge經典版 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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