因市場預料美國農業部播種前景樂觀報告，進一步緩解供應擔憂，致周二穀物電子盤全收黑。

截至台北時間10:50，最活躍的大豆期貨跌0.36%，報1388美分，玉米期貨跌0.37%，報544.75美分，小麥期貨跌0.37%，報614.5美分。(商品行情網)

(時報資訊)