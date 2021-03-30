《商情》供應緩解 周二穀物電子盤全收黑 11:262021/03/30 時報資訊 倪淑茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因市場預料美國農業部播種前景樂觀報告，進一步緩解供應擔憂，致周二穀物電子盤全收黑。 截至台北時間10:50，最活躍的大豆期貨跌0.36%，報1388美分，玉米期貨跌0.37%，報544.75美分，小麥期貨跌0.37%，報614.5美分。(商品行情網) 《半導體》聯發科Q1營收拚登千億 Q2動能續點火 《商情》黃金亞洲電子盤續跌 (時報資訊) #供應 #緩解 #穀物 #電子盤 #收黑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》原油亞洲電子盤走升 11:262021/03/30 財經 《晨間解盤》清明連假前有拉回 仍是找買點(倫元投顧提供) 09:102021/03/30 財經 陸私募基金 砸14億美元 收購韓晶片廠美格納 04:102021/03/30 全球財經 家樂福駁強索294億 公平會啟動調查 04:102021/03/30 財經要聞 《航運股》中航Q1淡季不淡 全年營運順風 11:262021/03/30 財經 晶片不夠用 傳現代汽車蔚山廠生產叫停 11:032021/03/30 財經 《美股掃瞄》不畏斷頭風暴 道瓊指數再創新高 09:102021/03/30 財經 自行車雙雄競價 早盤續創新高價 10:462021/03/30 財經 外資回眸 台積叩關600元 04:102021/03/30 財經要聞 中型SUV發燒新話題 智慧照明依環境主動變化 04:102021/03/30 時尚消費 《港股》道瓊拋開斷頭風波創新高 恆指開漲0.76％ 10:182021/03/30 財經 財經熱門新聞 金控好旺 帳上利益逾7千億 - 財經要聞 - 工商時報 美股5700億驚天交易 幕後苦主曝光 - 財經 台積電後誰是下一座神山？散戶押兩大家族就對了 - 財經 台積電籌碼凌亂 股價再跌破月線及季線 - 財經 - 工商 財神來了 威力彩3.68億元頭獎 一注獨得獎落台中 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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