因市場預料美國農業部播種前景樂觀報告，進一步緩解供應擔憂，致周二穀物電子盤全收黑。

截至台北時間10:50，最活躍的大豆期貨跌0.36%，報1388美分，玉米期貨跌0.37%，報544.75美分，小麥期貨跌0.37%，報614.5美分。(商品行情網)

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《商情》黃金亞洲電子盤續跌

(時報資訊)

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