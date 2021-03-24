國泰金(2882)及台大產學團隊今天發表第1季台灣「經濟氣候暨金融情勢」，在台商回流、疫情與新興科技帶來的半導體和零組件需求強勁，該團對認為台灣景氣表現優於原先預估。展望今年，隨疫苗施打逐漸推廣，國內外需求復甦可期，預測2021年台灣經濟成長率由原本3.2％提高到4.2％，全年成長率有80％的機率落在3.5～5.0％之間 。4～6月台灣經濟氣候將呈現景氣穩定之「朗」；出現「朗」的機率將在40％以上。

國泰台大產學團隊指出，央行以寬鬆應對秋冬疫情，通膨預期維持穩定，縱使台灣景氣持續改善，台灣央行2021年仍將維持利率不變；第2季台灣金融情勢指數將波動於「穩定」與「趨向緊縮」區間，呈現穩中略緊的局面。

此外，台積電(2330)年度資本支出意外強勁，促使該團隊明顯上修投資成長預估；去年第4季出口強勁雖可望延續到今年上半年，但也意味著下半年基期更高，出口預測值僅小幅上調。

近期美歐公債利率明顯竄升，然主要央行淡化通膨風險，全球各地金融情勢大致處於正常波動區間。該團隊研判，主要央行以寬鬆應對秋冬疫情，通膨預期維持穩定，縱使台灣景氣持續改善，台灣央行2021年仍將維持政策利率不變。

今年初受累於台幣勁升，台灣金融情勢指數由去年底「寬鬆」下滑至「穩定」區間。展望第2季，美債利率上揚令全球股匯市波動增加，台股與台幣陷入震盪的可能性提高。評估金融情勢指數將波動於「穩定」與「趨向緊縮」區間，呈現穩中略緊的局面。

(時報資訊)