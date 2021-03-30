永豐銀行引領業界、創新推出獲專利認證的禮票券價金保管系統，結合信用卡支付打造安心、便利的消費環境；永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，為提高「先付費、後使用」的權益保障，消費者刷卡儲值的款項由銀行中介保管，使用後才由系統核銷撥款給商家，讓買、賣雙方交易都放心。

永豐銀行信用卡禮票券價金保管適用於禮票券及儲值業務；吳建毅表示，該模式適用於購買餐券等預付型交易，商家依一般刷卡收單業務即可申請，消費者刷卡儲值後，永豐每日依使用核銷記錄自動撥款給商家。若欲商家發生破產、解散或因其他原因而停止營業時，永豐銀行可直接將保管款項退還至原持卡人的信用卡帳戶，對於商家及消費者都能做到撥款自動化。

吳建毅指出，相較於以往商家推動儲值型業務時，須向銀行申請信託或履約保證以保障消費者權益，包括預先準備資金，同時，按交易金額收取費用外，尚須支付固定金額的管理、簽約、設立費等；禮票券價金保管則按交易金額按費率計算手續費，提供小規模商家最佳解決方案。

永豐銀行表示，即日起，率先與咖啡寄杯平台業者CAFFÈCOIN合作，為所有合作的咖啡館提供禮票券價金保管服務，消費者透過CAFFÈCOIN刷卡儲值，即可於近千家咖啡館消費，提供商家與消費者便利且安心的創新金融服務。

(中時 )