美國10年期公債殖利率近期走高造成市場頻繁震盪，投資人對債券想愛又怕受傷害。柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠24日指出，現階段投資人陷入三迷思：股市屢創新高不該買債券、美債殖利率大反彈不該買債、 殖利率上彈債券必跌，但事實不然，現在反而是買債券的好時機。

但漢遠表示，股市雖然屢創新高，但波動加大，更需要高評等債券抗波動。據統計，投資級債若納入投組的話，可有效降低美股組合的波動。

另外，公債殖利率上彈雖然會帶來短期波動，但其他債券價格未必會跟著下跌，而且假設在利差不變情況下，若公債殖利率升高，企業假如要發行新債（換券/籌資），為了吸引投資人一定會祭出更優的條件，新發行的債券整體票息也可能增加，收益機會反而因此有望增加。

但漢遠指出，近期美債殖利率的彈升幅度已達到近3倍的標準差，接近2013年QE退場恐慌與2016年川普當選，研判屬於過度反應（over-shooting）的機率較高。

柏瑞全球策略量化債券基金預定基金經理人陳柏元表示，受惠於低利率和超寬鬆的貨幣政策，有助投資級債的企業降低債務、改善財務體質，使得投資級債企業的槓桿倍數可望下滑，並支撐債券價格。

根據2005年底以來的統計，如果以綜合債跟美國10年期公債殖利率相比，可以發現美債殖利率起伏是常態，即使彈升幅度超過長期平均，綜合債7次中有6次的年化報酬率為正值，平均值約在5.5％，且唯一例外那一次，主要是因為油價崩盤的原因，並不是真正的利率風險造成。

柏瑞投信指出，柏瑞「高IQ」量化策略模擬同一期間，卻能夠通過升息與利空的洗鍊，不但長期投資成果佳、隨時進場的勝率也高，收益潛力更勝綜合債、波動亦低於投資級債，是現階段資產配置的優選。

此外，柏瑞集團固定收益量化投資主管陳海波所領軍研發出來的獨家量化債券策略，是電腦與人腦的強勢結合，利用量化債券模組可對海量的投資標的進行篩選（如流動性、相對價值、信用展望等），並建構出最適化的投資組合，即使在低利環境下，仍具有再追求額外息收的機會。之後亦會定期調整（Rebalance），以期追求較佳風險調整後報酬。

陳柏元表示，柏瑞全球策略量化債券基金基金初期預定投組規畫，一般市況下將維持常態配置的比例，亦即40％成熟國家投資級企業債＋40％新興市場投資級企業債＋20％全球高收益債為資產配置，但仍將視市場變化進行調整以追求較佳收益的機會。

(工商 )