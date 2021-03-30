美國十年期公債殖利率竄升到1.6％，造成股債市波動加劇。野村投信表示，公債殖利率飆升反映市場對通膨的擔憂，但恐有過度反應情形；事實上，全球經濟復甦趨勢明確，成長幅度有機會超出市場預期，充足的流動性持續支撐市場，惟評價面偏高，類股輪動明顯，因此回檔時為進場的好機會；股市以成長股為主軸，最看好美國、中國及台灣，選股為勝出關鍵；債券相對看好高收益債、新興市場債以及全球金融債。

野村投信投資長周文森(Vincent Bourdarie)表示， 隨著全球各國陸續接種疫苗，消費者信心逐漸回升，經濟活動恢復速度加快，彭博美國經濟驚奇指數也反彈，全球經濟增長有機會超出市場預期。

至於通膨，周文森指出，市場對通膨的疑慮過度反應，事實上，通膨不是結構性而是過渡性的，關鍵在於過渡期間要持續多長時間，預估聯準會將不會針對過渡性通膨採取行動。如果殖利率曲線趨陡的速度過快，造成信用市場出現問題，聯準會才可能將再度實施寬鬆。目前各國貨幣寬鬆政策持續支撐市場，財政政策也將有利經濟發展，且企業獲利復甦，市場資金將持續流入風險性資產。

周文森指出，利率波動造成風格震盪，股票市場轉趨個股表現，成長股及循環股都有選股機會。近期科技股漲勢暫歇受以下兩點影響：殖利率曲線趨陡以及投資者重新布局於EPS復甦強勁的產業；類股輪動只是短暫的休息，並不代表熊市的來臨，股市回檔反而帶來進場機會，預期市場回檔震盪將持續1至2季。

此外，資金持續輪動至復甦題材股票，新興市場以及亞洲市場具備諸多復甦題材，選股為致勝關鍵。針對疫情受惠類股，需觀察疫情過後的結構性推力是否持續，市場規模是否擴大；疫情受害股則可以觀察企業在疫情期間應對政策以及標的評價的合理性。

至於債券市場，周文森指出，寬鬆貨幣政策將延續一段時間，充沛的流動性將使殖利率有下行的風險，使得殖利率較高的資產受惠。因為擁有較短的存續期間，受惠企業強勁獲利，且違約率在可控範圍內，高收益債仍然最受青睞；新興市場債基本面表現良好，較高的殖利率將吸引更多資金流入；投資等級債也將浮現投資機會，投資人將在風險調整以及均衡資產配置的基礎上轉向投資等級債，尤其隨著金融業的營運與獲利都持續改善，金融債仍相對具有價值。

整體而言，受惠全球大規模疫苗施打，經濟活動恢復速度加快，經濟基本面將持續支撐復甦，類股輪動將造成市場震盪並帶來投資機會。資產配置上，野村投信建議投資人核心布局成長股以及高收益債，並搭配戰略布局於景氣復甦類股、新興市場債以及全球金融債。區域方面，具有高成長性的亞洲及新興市場值得留意，尤其看好企業獲利能見度高的中國及台灣。

(旺報 )