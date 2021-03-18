美國總統拜登昨天透露要美軍如期5月1日前撤離阿富汗有困難，阿富汗官員今天旋即表示，一輛載有政府雇員的巴士今天在首都喀布爾遭路旁的炸彈引爆擊中，造成3死11傷。

路透社報導，這起爆炸事件適逢阿富汗政府與民兵組織「塔利班」（Taliban），以及美、俄等國的代表正於莫斯科會商降低暴力事件，以利阿富汗和平進程推動。

喀布爾警方的發言人證實傷亡數字，但未提供細節；另一名官員透露，當時巴士搭載的都是政府雇員。巴士是阿國資訊與科技部租來載送雇員之用，罹難者身分尚待確認。

目前尚無一方聲稱為爆炸事件負責。阿國政府先前指責塔利班策畫行刺政府雇員、民間要員與媒體記者，但塔利班否認。

另據阿富汗國防部表示，昨夜一架軍方直升機墜毀於阿國中部，9名安全部隊人員罹難。

阿國國防部今天發布聲明指出，他們正調查這起發生在邁丹華達克（Maidan Wardak）省的墜機意外，罹難者包括機組員與特戰人員；據阿國空軍消息人士與邁丹華達克省官員透露，直升機於起飛時遭火箭擊中。

法新社報導，美國總統拜登表示要趕在5月1日期限前讓美軍撤離阿富汗「很吃力」；美國在川普政府任內與塔利班達成和平協議，訂出美軍撤離日期。

自從去年2月與美國達成和平協議後，塔利班大體履行承諾，未再攻擊美軍或其他外國部隊，但塔利班也表明過，美軍在當地的相關日程不容延宕。

拜登昨晚接受電視訪問被問到5月1日撤軍大限時說：「有可能落實，但時間上很趕。我也正準備做出決策。」拜登還說這紙當初達成的協議「並非十分牢固」。

塔利班很快對拜登有所回應，塔利班發言人透過法新社放話，若美國不遵守既定的時間表將「後果嚴重」。

(中央社)