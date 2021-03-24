《星條旗報》報導，獲提名將接掌美國印太司令部司令一職的阿基里諾（John Aquilino），23日在答覆參議院軍事委員會時指出，即使中國大陸核儲藏量在未來10年內成長4倍，美國已部署的核彈頭數還是較北京更多。這一觀點與其前任戴維森的說法略有不同。

民主黨議員華倫(Elizabeth Warren)詢問，「如果中國大陸核武儲備量在10年內成長4倍，美國現有部署的核彈頭數目是否仍較大陸來得多？」對此，阿基里諾回應「如果是今日數字的4倍，的確如此沒錯」。

不過，這與現任印太司令戴維森的說法有所出入。戴維森3月9日在國會聽證會上警告，如果大陸的核彈頭數量成長4倍，到2030年北京核武儲備量就會超過美國。當時，共和黨籍參議員柯頓(Tom Cotton)質詢，如果大陸核武儲備量成長3倍或4倍，是否美國核武數量在2030年就會遭到北京超越；對此，戴維森表示肯定。

不過，2人都不約而同地提到北京核武儲備量正以前所未見的步伐成長。根據五角大廈評估報告，北京目前的核彈頭數量約在200枚以內，而美國擁有的數字為5,800枚。

他強調，傳統嚇阻能力的可信度，依舊是保護美國在印太地區利益，以及避免美國與大陸發生衝突的最佳途徑。「我仍會努力維持傳統嚇阻力量，以避免危機或衝突的發生」；但稍後在答覆其他議員時他也表示「核嚇阻依舊是關鍵後盾」。

自2018年5月起，阿基里諾接掌太平洋艦隊司令直到今日。不過，現任總統拜登數週前提名阿基里諾，繼戴維森之後成為印太司令。《星條旗報》指出，3月的國會聽證聚焦於嚇阻大陸，而國會也正考慮撥款47億美元，以強化印度太平洋區的美軍實力。

針對戴維森提到的，國會必須增加預算與撥款，以增加印太區的部隊、飛彈偵測與武器投資，進而保衛區域國家免於北京日益增強的侵略之勢。對此，阿基里諾也認為，國會須提高如太平洋嚇阻倡議等的預算，除對抗北京不斷成長的區域影響力，更加強與太平洋盟友、夥伴的合作。

太平洋嚇阻倡議是依據2021年國防授權法案而提出。2021財年已撥款22億美元用於該倡議，現任印太司令戴維森喊出2022財年46億美元，而阿基里諾則呼籲國會在這個數字上，額外另撥經費注入。

面對美國與大陸在印太區的角力，阿基里諾強調太平洋嚇阻倡議無疑是達成競爭與勝利的最佳例證。該倡議不但有助於部隊防護，對於美軍與盟軍行動環境的指揮、管制與通訊能力，以及與盟軍、夥伴聯訓的能力，都能發揮關鍵支援能力。

(中時新聞網)