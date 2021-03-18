美國聯邦準備理事會（Fed）上調今年經濟成長預測，且有意繼續維持低利率，促使美股3大指數走揚，道瓊指數與標準普爾500指數收盤再創紀錄新高。

道瓊工業指數上漲189.42點或0.58%，以33015.37點作收，首度收在33000點以上。

標準普爾500指數上漲11.41點或0.29%，收3974.12 點。

科技股那斯達克指數上揚53.64點或0.40%，收13525.20點。（譯者：楊昭彥）1100318

(中央社)