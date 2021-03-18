美股受Fed預測激勵收漲 道瓊標普再創新高 06:132021/03/18 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美股受Fed預測激勵收漲 道瓊標普再創新高。（shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯邦準備理事會（Fed）上調今年經濟成長預測，且有意繼續維持低利率，促使美股3大指數走揚，道瓊指數與標準普爾500指數收盤再創紀錄新高。 道瓊工業指數上漲189.42點或0.58%，以33015.37點作收，首度收在33000點以上。 標準普爾500指數上漲11.41點或0.29%，收3974.12 點。 科技股那斯達克指數上揚53.64點或0.40%，收13525.20點。（譯者：楊昭彥）1100318 美半導體納基建 帶旺晶片股 受美股拖累 韓股翻黑收低 (中央社) #指數 #道瓊 #上漲 #標準 #標準普爾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《美股掃瞄》FED談話前 那指獨漲、道瓊標普雙黑 08:362021/03/17 財經 美股成長型基金 逢低進場 04:102021/03/17 投資理財 美銀月調：通膨躍居美股最大風險 20:202021/03/17 財經 《國際金融》福斯喊衝 歐股收漲0.9％ 09:432021/03/17 財經 日盛台灣永續成長股息基金 獲准募集 14:542021/03/17 財經 疫苗、就業數據報喜 利多撐腰 美股動能轉強 04:102021/03/17 投資理財 《日股》科技股獲利了結＋觀望美日央行會議 日股持平 16:142021/03/17 財經 股價指數期貨贏家專欄－台積填息速度 牽動台股戰萬七 04:102021/03/17 證券．權證 《盤中解析》台積除息失利 鴻家軍護衛穩盤 11:082021/03/17 財經 恒生指數收漲6點 舜宇收跌2.8％ 16:512021/03/17 財經 阿水講股／股市阿水：外資丟 散戶小心撿、避追高 09:152021/03/17 財經 國際熱門新聞 和威廉密談 梅根哈利再下猛刀爆料 王室驚覺遭背叛 - 國際 和AZ無關？專家曝血栓發生可能原因 - 國際 參院全票通過 台移民之女戴琪出任美國貿易代表 - 國際 - 中央社 拜登批蒲亭干預美大選將「付出代價」 俄羅斯召回駐美大使 - 國際 - 中央社 美股受Fed預測激勵收漲 道瓊標普再創新高 - 國際 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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