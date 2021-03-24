受到美股昨晚回跌，台北股匯市雙殺，台北外匯經紀公司新台幣一開盤就貶破28.5元心理大關，以28.51元開盤，隨後就維持在28.538~28.5元間區間震盪整理。盤中最低為28.538元貶值5.6分。美元指數近期偏強表態，在92.1~92.4元間震盪。

匯銀指出，因近期ETF投資款及油款等美元實質需求尚待去化，又出口商拋匯賣盤集結於28.48-28.5間，再加呈美元指數走高，台股跌逾百點，4股力道使台幣區一早就貶破28.5元，短線台幣靜待國際美元及外資進一步動向。

FED主席鮑威爾及美國財長葉倫於聽證會表示，隨著疫苗分配、防疫措施逐漸放寬，預期今年經濟將強勁反彈，但離完全復甦尚遠，而葉倫則表示，將支持聯邦加稅法案，藉此支付疫情紓困案，消息釋出後美股四大指數皆走跌，其中道瓊指數跌逾300點。

而歐元方面，因歐盟考慮阻止疫苗出口到英國及德國，宣布延長防疫封鎖措施，使投資人避險需求上升，帶動美元指數上漲至92.4附近，歐元則跌破1.19整數關卡。

(時報資訊)