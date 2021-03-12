美國聯邦眾議院昨天通過1.9兆美元（約新台幣53兆元）的疫情紓困法案，總統拜登今天簽署。白宮表示，首波紓困金最快在本週末就能入到民眾帳戶。

路透社報導，拜登今天簽署這項法案，紀念美國實施防疫封鎖措施對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情一週年。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）表示：「民眾最快在本週末就能看到紓困金入帳。當然，這只是第一波紓困金。」

這項疫情紓困法案包括提供4000億美元，直接向多數美國人支付1400美元（約新台幣3.9萬元）的支票，資格是個人年度所得低於8萬美元（約新台幣227萬元），或是夫妻雙方所得加總低於16萬美元（約新台幣454萬元）。

白宮估計，約有1億6000萬戶能獲得補助。

新法將擴大稅負減免，納稅人每有一個6到17歲的孩子，可享免稅額3000美元；每有一個6歲以下的孩子，則為3600美元。

紓困案也顯著擴大2021年「薪資所得稅補貼」（Earned Income Tax Credit），沒有孩子的人也受惠。針對中低收入成人，按收入及資格不同，補貼從543美元到1502美元。

(中央社)