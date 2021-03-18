由於長期面臨人力不足，美國空軍為讓更多飛行員願意留在軍中，正祭出高額獎金。軍事新聞網站「Military.com」16日指出，願意繼續留營的飛行員，最高可獲得達42萬美元（約新台幣1200萬元）的獎金。

根據報導，美國空軍近期公布2021財政年度的獎金計畫，初始合約於今年度到期的美國空軍現役轟炸機、戰鬥機、運輸機、特戰或戰鬥搜救（CSAR）固定翼機飛行員，以及無人機操縱員，若願意續簽5至7年，便能每年獲得2.5萬美元（約新台幣70萬元）獎金；續簽8至12年者，更能每年拿到3.5萬美元（約新台幣100萬元），12年最高可領到42萬美元。

直升機飛行員的獎金相對較少，但續簽5至7年也能每年獲得1.5萬美元（約新台幣42萬元）獎金、續簽8至12年每年獲得2.5萬美元。而已留營過的固定翼機和無人機飛行員，由於年紀較大、能持續執行飛行任務的時間較短，留營價碼與直升機飛行員相同。

美國國會稽核處（GAO）曾警告，由於美空軍擴大編制、擔心航空機的維護狀況、實際飛行機會減少、對職涯有所不滿等原因，美國空軍的飛行員缺口持續擴大。2016年短缺1555名飛行員、2017年短缺2000名飛行員、2018年短缺1937名飛行員、2019年短缺2100名飛行員、2020年則短缺1925名飛行員。雖然主管人力事務的空軍副參謀長凱利中將（Brian Kelly）表示，2020年是美國空軍20年來留營率最高的一年，但他也承認，原因極可能是因為新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊民航業界，導致軍方飛行員不敢跳槽。

(中時新聞網)