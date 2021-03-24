線材連接器廠—鴻名(3021)「系統整合」及「線材連接器」兩大業務逐漸擺脫新冠肺炎疫情干擾，今年營運可望同步恢復成長，鴻名預估，兩大業務今年均可望兩位數成長，在營運回穩下，鴻名近日股價連番飆漲，今天盤中股價再度逆勢漲停，創下2003年2月17日以後新高。

鴻名主要業務分為「線材連接器」及「系統整合」兩大事業群，其中「線材連接器」主攻家電、事務機及車用等產品，而車用產品主要是汽車倒車雷達及車燈線等，「系統整合」主要業務為資訊服務收入、系統軟體開發及大型專案等。

鴻名目前有大陸兩個、菲律賓及泰國四個廠區，去年全球新冠肺炎導致各國封城封國，致使鴻名「線材連接器」製造受到影響，不過隨著新冠肺炎疫情趨緩，大陸及東南亞廠區運作恢復正常，加上「系統整合」業務因資安及遠距生活需求穩定成長，讓鴻名的業績自去年第2季回穩，並有機會延續到今年。

鴻名今年前2月合併營收為5.32億元，年成長56.64%，鴻名表示，今年兩大業務均可望年成長兩位數，全年業績可望比去年好。

(時報資訊)