去年獲利創高的奇鋐(3017)今年依舊看好！奇鋐副總經理陳易成表示，如果沒有系統風險，今年合併營收一定會比2020年成長，且獲利成長幅度將大於營收，不過美系外資認為奇鋐估值不具吸引力，僅給予「持股續抱」評等。

奇鋐近幾年將產品重心轉向通訊及散熱相關產品，降低電腦機箱及系統組裝產品比重，加上公司在2019年底切入伺服器市場後，陸續拿下北美地區及大陸地區品牌大廠訂單，帶動公司整體營收及獲利在新冠肺炎疫情及中美貿易戰等衝擊下仍逆勢創高；2020年合併營業收入為396.65億元，年成長8.57%，創下歷年新高，營業毛利為62.31億元，年成長44.44%，合併毛利率為15.71%，年增3.9個百分點，稅後盈餘為19.15億元，年增1倍，創下歷年新高，每股盈餘為5.42元。

展望今年，奇鋐表示，通訊產品及伺服器今年都會成長，且公司去年底增加金屬機殼鐵材及散熱銅材備料，分別備了3到6個月、甚至6個月到9個月的金屬材料，金屬材料價格上漲雖然對毛利率有衝擊，但客戶也讓我們漲價，上半年都沒有問題，今年第1季一定會比去年同期好，毛利率不會低於去年平均毛利率，第2季看起來也還可以。

陳易成表示，公司目標是希望能一直成長，如果沒有系統風險，今年合併營收一定會比2020年成長，且獲利成長幅將大於營收。

美系外資報告指出，基於NB、伺服器及基地台等散熱業務成長趨勢，以及伺服器主要客戶滲透率的提升，加上通訊業務新增客戶，我們預估奇鋐2021年營收可望年成長8%，達到429億元，較佳的產品組合將提升獲利率，我們將奇鋐的目標價上調至77元，但因估值不具吸引力，給予「持股續抱」評等。

(時報資訊)