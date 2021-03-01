「王牌經紀人」陳鎮川在2020年7月和交往9年的男友Darren登記結婚，決定攜手共度下半人生，而新婚的陳鎮川昨深夜則曬出嬰兒照，並報喜：「我是阿川和Darren的兒子，初次見面請多關照！」開心和老公組成一家三口。

歌手張惠妹的經紀人陳鎮川昨晚（2月28日）深夜在臉書曬寶寶誕生照片，並寫下：「各位觀眾，我是阿川和Darren的兒子，初次見面請多關照！」陳鎮川宣告已成新手爸，和老公Darren組成一家三口，喜訊也獲得網友留言：「恭喜兩位新手爸爸」、「喜獲麟兒，真的恭喜川哥啊！」、「下次見到可以改叫川爸/戴爸了」、「好感動」、「恭喜! 睡眠要開始不足了!」、「期待川哥以後的版面都是曬嬰系列」。

陳鎮川臉書全文。（圖／取材自陳鎮川臉書）

其實，陳鎮川日前就曬出寶寶相關用品照，為迎接新成員做準備，陳鎮川近日就曬出娃娃車、兒童座椅照，他當時也期待發文：就等你了，謝謝叔叔阿姨」，同時，陳鎮川也PO牽手小朋友過馬路照，並直呼自己是：「老爸練習生」。

陳鎮川除了是張惠妹經紀人之外，他還是個才子，多次操刀金曲獎頒獎典禮、演唱會，而陳鎮川去年在網上宣布結婚，當時他曬出結婚書約，感性說：「我又擁有了屬於自己的家庭 未來的人生有了並列的姓名 謝謝這一切」，而現在陳鎮川則宣布有兒子，和老公組一家三口，讓外界是又驚又喜。

(中時新聞網)