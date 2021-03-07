環團發聲明取消明天和農委會主委陳吉仲的會面，陳吉仲今天指出，保護藻礁等重大環境議題，他和環團的理念都是要台灣永續發展，只要大家坐下來，一定能找到雙贏的辦法。

珍愛藻礁公投連署破50萬份，農委會主委陳吉仲原訂8日將與環團對話，但環保團體經開會討論決議，因連署人上看6、70萬，須全力完成整理工作，因此無暇出席8日的會面，陳吉仲今天上午出席南投草屯鎮農會的栗子南瓜外銷啟航記者會，會後對環團發聲明取消會面作出回應。（編輯：李亨山）1100307

(中央社)