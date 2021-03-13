貴金屬貿易商SchiffGold董事長席夫（Peter Schiff）在11日時於推特發文指出，自己的兒子史賓塞（Spencer Schiff）將投資組合All in彼特幣，席夫氣得直說，「取消繼承權，不然他辛苦賺的錢都會被浪費掉」。

席夫是一名知名的反比特幣者，他曾說，比特幣永遠不會作為貨幣流通，跌到0美元也不是不可能。席夫更曾在《FOX Business》表示，「所有將錢投資在彼特幣的人都是傻子」，並認為黃金比這種虛擬資產更加可靠。

My son @SpencerKSchiff went all in on #Bitcoin on the last drop below $50k. 100% of his portfolio is now in Bitcoin. He sold the last of his #silver stocks to raise the cash. If my own son is this brainwashed imagine how vulnerable most kids are. He's HODLing to infinity or bust. — Peter Schiff (@PeterSchiff) March 10, 2021

然而，席夫在11日時在推特上發文表示，「他的兒子史賓塞在比特幣最後一次跌破5萬美元的時候，將投資組合100%全砸進了比特幣」，更痛批，根本就被洗腦了，「連我兒子都被洗腦了，難以想像其他孩子的會有多脆弱。」

席夫約1個小時後又再發文指出，他的兒子被推特的創辦人朵席（Jack Dorsey）追蹤了，意味著他兒子不用擔心被封鎖，而他在因為沒有被追蹤，還需要擔心被封鎖的可能，但他絲毫不在乎，「至少我還有大批的追蹤者」。

貼文曝光後，Pomp Podcast主持人Anthony Pompliano在底下留言，「至少你們家有人致富了」，席夫隨即反擊，「我要取消他兒子的繼承權，否則他得來不易的財產都會被他敗光」。

(中時新聞網)