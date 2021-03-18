消息人士透露，摩根士丹利將成為第一家開放其財富管理客戶投資比特幣基金的美國大型銀行。

受此消息激勵，以及聯準會承諾至少到2023年都不會升息，將維持超寬鬆貨幣政策以確保經濟全面復甦，周四比特幣上漲5.29%，報58,984.48美元，稍早前一度升至59,495.37美元，距離收復6萬美元僅一步之遙。

摩根士丹利旗下財富管理部門握有的客戶資產高達4兆美元，是該金融領域的佼佼者。消息人士透露，該投銀周三在一份內部備忘錄中告訴其理財顧問，公司將推出投資三檔比特幣基金的服務。

這三檔比特幣基金中，有兩檔是由Galaxy Digital所設立，另一檔則由資產管理公司FS Investments與比特幣公司NYDIG共同運作。

摩根士丹利此舉，對於市場將比特幣視為一種資產類別而言，是意義重大的一步。據了解，摩根士丹利是應客戶要求，才推出這項投資加密貨幣的服務。過去一年來比特幣的急漲，使華爾街公司考慮涉足這類新興資產的壓力升高。

不過，摩根士丹利目前只開放讓比較有錢的客戶投資這個波動性極高的資產。該銀行認為加密貨幣適合「具有積極型的風險承受能力」，且至少擁有200萬美元資產的個人。如果客戶是投資公司，則資產門檻將提高到500萬美元。

消息人士表示，在銀行的理財顧問完成新產品的培訓課程後，客戶最早可以在下個月進行投資。

目前高盛、摩根大通和美國銀行的財富管理部門，尚未開放讓理財顧問直接提供比特幣投資。

(時報資訊)