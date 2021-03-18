美國最大加密貨幣交易所Coinbase Global Inc周三宣布，在今年股票上市之前，近期的未上市市場交易已經使公司股票估值達到約680億美元。

這個令人瞠目結舌的估值，突顯出Coinbase的身價如何隨著比特幣價格狂飆而一日千里。

根據該公司的監管文件，在2021年第一季截至3月15日為止，Coinbase股票在未上市市場的加權平均價格為343.58美元。而截至去年第三季底，Coinbase股票的平均交易價格為每股28.83美元，估值為53億美元。這表示在短短幾個月內，Coinbase股票估值已經翻漲近13倍。

根據數據平台PitchBook，在上一次於2018年10月進行的私募融資回合中，Coinbase的估值為略逾80億美元。

Coinbase的隱含估值已經超越了紐約證券交易所母公司洲際交易所（ICE）、那斯達克公司與倫敦證券交易所的估值，與期貨交易所公司芝加哥商業交易所（CME Group）的估值相比，也只差40億美元。

Coinbase的最新估值幾乎是其2020年收益的53倍。相較之下，洲際交易所目前的本益比為10.67倍。

Coinbase最新提出的文件亦顯示，其上市計畫將獲得監管機構批准的信心已經增強。

Coinbase若成功上市，對加密貨幣擁護者而言，將成為具有里程碑意義的一大勝利，他們正極力為這個向來難以獲得主流投資者、監管機構與一般大眾信任的領域爭取認同。

Coinbase若成功上市，也可視為是監管機管默許了在其平台交易的資產。Coinbase在全球100多個國家與地區擁有4300萬用戶。

Coinbase去年12月向美國監管機關悄悄提交直接上市的申請文件，這表示該公司上市之前，不會出售任何股票。

(時報資訊)