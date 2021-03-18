庫存增加，周三歐美原油期貨連3跌；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至3月12日當周，美國原油庫存意外增加 240 萬桶，使得盤中油價一度遭遇重挫，並於本周呈連3跌的態勢。分析師認為，儘管石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)將延續減產政策，但相較於歷史水準，目前原油庫存仍然充沛。
然而，美國聯準會(Fed)重申，基準利率的區間將維持在0至0.25%，且預計美國今年經濟成長率可達6.5%，高於去年12月預測的4.2%，趨緩終場油價跌幅；其中美國原油跌幅0.3%，倫敦原油跌幅0.6%。
美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.20美元，報每桶64.60美元；4月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.91美元；4月RBOB汽油跌0.05美元，報每加侖2.05美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.39美元，報每桶68美元。(商品行情網)
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。