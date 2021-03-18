庫存增加，周三歐美原油期貨連3跌；據美國能源資訊署(EIA)所公布的最新數據指出，截至3月12日當周，美國原油庫存意外增加 240 萬桶，使得盤中油價一度遭遇重挫，並於本周呈連3跌的態勢。分析師認為，儘管石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)將延續減產政策，但相較於歷史水準，目前原油庫存仍然充沛。

然而，美國聯準會(Fed)重申，基準利率的區間將維持在0至0.25%，且預計美國今年經濟成長率可達6.5%，高於去年12月預測的4.2%，趨緩終場油價跌幅；其中美國原油跌幅0.3%，倫敦原油跌幅0.6%。

美國NYMEX-4月輕質原油期貨下跌0.20美元，報每桶64.60美元；4月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.91美元；4月RBOB汽油跌0.05美元，報每加侖2.05美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌0.39美元，報每桶68美元。(商品行情網)

(時報資訊)