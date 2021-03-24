封城擔憂，周二美國原油期貨跌逾6%；隨著新冠病毒持續在歐洲蔓延，第三波疫情威脅正推動歐洲各國延長封鎖。據了解，目前德國的總確診數超過270萬人次，死亡數來到7.5萬人次，已達醫院所能承擔的極限。德國總理梅克爾(Angela Merkel)宣布，將封鎖措施由原訂結束於3月28日延長至4月18日，並將新增防疫限制。

此外，美國石油協會（API）所公布的最新數據指出，截至3月19日當周，美國原油庫存增加290萬桶，不同於分析師原先預估之減少30萬桶，導致終場油價收跌；其中美國原油跌幅6.2%，倫敦原油跌幅5.9%。

美國NYMEX-5月輕質原油期貨下跌3.80美元，報每桶57.76美元；4月熱燃油跌0.08美元，報每加侖1.75美元；4月RBOB汽油跌0.06美元，報每加侖1.90美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨下跌3.83美元，報每桶60.79美元。(商品行情網)

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