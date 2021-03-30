料延長減產，周一美國原油期貨上漲1%；據了解，俄羅斯將支持石油輸出國組織(OPEC)與盟國組成的(OPEC+)，於5月維持減產措施不變的立場，並預計OPEC+將在4月1日召開部長級會議，屆時將初步公開產量策略；俄國本身則將尋求小幅增產的機會，藉此因應季節性需求。

此外，長榮海運的巨型貨櫃輪「長賜輪」，擱淺於蘇伊士運河而造成阻塞的狀況已完成排除，這也將緩解全球堵塞近一周的貿易壓力。分析師表示，目前有400多艘船隻正在等待通行，料仍需數日才能完全恢復正常運輸流量，終場油價漲幅受限；其中美國原油漲幅1%，倫敦原油漲幅0.6%。

美國NYMEX-5月輕質原油期貨上漲0.59美元，報每桶61.56美元；4月熱燃油維持平盤，報每加侖1.81美元；4月RBOB汽油漲0.03美元，報每加侖2.00美元；倫敦ICE-5月布蘭特原油期貨上漲0.41美元，報每桶64.98美元。(商品行情網)

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