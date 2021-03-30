煉鋼需求提高，帶動周一國際鐵礦石價格漲逾3%；因中國建築業與製造業暢旺，加上近期煉鋼利潤提高，進而提振煉鋼需求，帶動國際鐵礦石價格跳漲逾3%。

周一(29日) 62%國際鐵礦石價約漲3.87%；65%國際鐵礦石價約漲3.44%；58%國際鐵礦石價約漲3.66%；英國鐵礦石約漲4.08%；美國鐵礦石約漲3.87%。

大連期交所3月鐵礦石期貨漲5.3%，焦煤漲2.25%，焦炭漲2.81%；上海期交所3月螺紋鋼漲0.96％，3月熱軋板捲漲2.76%，3月不鏽鋼持平。(商品行情網)

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(時報資訊)

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