菲律賓海低氣壓系統有發展的跡象，有機會達颱風強度。（圖擷自鄭明典臉書）

目前位於菲律賓東方編號91W的熱帶性擾動，預估30-42小時內有機會發展為今年第一號颱風杜鵑。（圖擷自賈新興臉書）

才剛過完年，日本氣象廳上午9時（台灣時間8時）宣布西北太平洋熱低壓正式生成！接下來發展為2月颱的機率大增，令人倍感詫異！現在才2月中旬，離夏天還有段時日，颱風的威脅竟已悄悄來臨。氣象局長鄭明典表示，2月中即有熱低壓發展的潛勢，這已是一件特別的天氣事件，更遑論此低壓系統有機會達颱風強度！

鄭明典今在臉書上發文指出，現在菲律賓海有低氣壓發展的跡象，有機會可達颱風強度！他解釋，氣候上，西北太平洋上颱風生成頻率最低的就是2月，所以2月看到有熱低發展潛勢，就可算是一件特別的天氣事件。不過，鄭明典說，2月熱帶氣旋不容易發展，其原因出在是「垂直風切大」，現在這一區的垂直風切也不小，所以低氣壓發展還是很受限。

氣象預報員林定宜指出，目前該熱帶性低氣壓位在菲律賓東方海面附近，最快明天之前就有機會發展成今年第一號颱風「杜鵑」，未來路徑以通過菲律賓南方群島為主，下周一(22)、下周二進入南海，中層水氣將會輸送到台灣附近，中南部山區將可能有零星短暫雨機率，東半部也有局部短暫雨機率。

氣象專家賈新興在臉書上分析，目前位於菲律賓東方編號91W的熱帶性擾動，預估30-42小時內有機會發展為今年第一號颱風杜鵑（Dujuan），預計18日它的外圍環流將對菲律賓中部和南部造成將近3天的影響， 23號等它進入南海後，它的水氣也會對台灣的天氣造成影響。

台灣颱風論壇｜天氣特急也說，2月颱風很稀有。今年可能成為首颱的杜鵑，預估對台灣不會有直接影響，但須注意進入南海後的水氣動向，得再觀察幾天！

(中時新聞網)