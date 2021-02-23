蘆竹興仁公托中心23日舉辦開幕活動，預計收托55名2歲以下嬰幼兒，提供蘆竹地區民眾更多元的托育選擇，協助家長照顧2歲以下的孩子，讓每個年輕家庭可以安心工作，快樂生養孩子。

桃園市長鄭文燦23日親臨活動現場，他提到，他上任以來積極推動公托政策，讓年輕家庭能減輕負擔，目前參與準公共化保姆、私托中心超過9成，公立幼兒園增加84所、招收幼兒近9000人，未來還會增加36所幼兒園及提供3000多個名額，讓公、私立幼兒園人數達到4比6目標。

桃園市社會局說，桃園一直積極致力為桃園育齡家庭打造友善托育的環境，蘆竹興仁托嬰中心設置於蘆竹區興仁市民活動中心3樓，該棟建築物是市府結合福利、文化、集會功能的複合式建築，包括大竹圖書分館、公托中心、日照中心及市民活動中心等場所，兼顧老、中、青、幼等各年齡層需求。

目前蘆竹區已設置1處公托中心、2處社區公共托育家園及1處親子館，隨著蘆竹興仁公托中心的成立，期盼能逐步減輕年輕夫妻育兒的負擔，提升蘆竹地區公托服務量能，桃園市府也將持續推動托育公共化政策，吸引更多私立托嬰中心及居家托育人員加入準公共化的行列，提供市民安全舒適、友善且優質的照顧環境。

(中時 )