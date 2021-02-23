鄭麗文說，對生命的教育與尊重要從小教起，其他生命不該是為了滿足人類娛樂而存在。（李柏澔攝）

去年8月甫開幕的桃園Xpark水族館人潮絡繹不絕，然而動保團體今(23)日指出，Xpark館內動物展示缸多處不符合動物天性的設計、海洋生物受傷的情形時有耳聞，國民黨立委鄭麗文表示，當政府、家長、學校鼓勵孩子到這樣的場合卻不加以教育對生命的尊重，那只是滿足自己娛樂和私慾共犯結構，必須從現在開始改變。

鄭麗文表示，上個會期曾在立法院針對Xpark的問題做過質詢，看得出相關單位都在「踢皮球」，海委會只要海洋動物上陸後就推托不管，漁業署只針對漁業養殖經濟活動，但是海洋生物展演也是典型的經濟活動，這反映出的是政府、民間、業者對動物保育的態度與知識嚴重不足，而近年對動物保育及福利的意識抬頭，這的確也是社會的一大進步。

鄭麗文指出，對於動物保育，包括對生命的尊重部分，大家因為疫情不舒服地戴口罩，全球各地有許多人們因為疫情而痛苦掙扎，面對自然的反撲，人類至今顯然還是沒有謙卑反省對其他生命的尊重。

她說，這些事都需要從小教育，但如果從小接收到的教育是政府鼓勵、父母與學校帶著小孩去到Xpark及其他類似的場所，學到的都是以人為中心，所有現場的環境與生物是為了娛樂自己的目的而存在，這樣的過程並不是去學習對生態、生命的尊重和理解，只是滿足自己的私慾以及一個下午的快樂而已，這樣的共犯結構必須打破。

鄭麗文強調，我們已經擺脫吃不飽的時代了，不是能賺錢才是天條，很多態度的改變與法律制度的配合要現在開始，這樣人類與地球其他生命才能永續共存，希望政府官員能重新改變態度、自我重新教育，相信台灣人會有不一樣的選擇，這個社會也不會只有貪婪與自私。

(中時 )