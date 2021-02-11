隨著農曆春節腳步將至，華人社會中常見的過年習俗之一就是「紅包」，一般多由長輩包給晚輩予以祝福，又稱為「壓歲錢」，而年輕人出社會或是結婚後，也會回包給長輩以示孝順。日前在大陸江西南昌有名老奶奶，竟大手筆拿出數百萬現金發壓歲錢，網友看了羨慕直呼：「外婆還缺孫子女嗎？」

綜合陸媒報導，從影片中可以看到，外婆拿了一個紅色的塑膠籃，裡頭擺滿一筐又一筐的鈔票，接著她逐一發給各個孫子女們，大家上前領錢時，臉上的笑容可說是從來沒停過，不用言喻就能知道有多滿足，據影片拍攝者介紹，當天外婆總共發了人民幣80萬元（約新臺幣347萬元）。

影片曝光後，羨慕死一票網友，紛紛留言「外婆還缺大孫子嘛」、「外婆，我不想努力了」、「有這樣的外婆太幸福了」、「我也想要這樣的奶奶」、「誰能告訴我她家地址」、「感覺比我一年公司都發的多」、「貧窮限制了我的想像力」、「有錢人的生活，就是這麼樸實」。

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(中時新聞網)