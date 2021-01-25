「新北2021閱讀代表字大選」票選結果近日出爐，由「熠」字拔得頭籌，獲選為新北閱讀年度代表字。家長和學生在教育局「新北學Bar」官方票選臉書網站留言，因為『疫』情，大家過得很壓『抑』，正需要閱讀所散發的『熠熠』星光照亮這個略顯灰暗的世界。
新北市府從2013年推動閱讀教育，率先推動「閱推教師分級制」，並依據學校的閱讀教育實施狀況及需求提供最有利的資源，至今已投入超過4.5億改造中小學圖書館，每年編列各級學校3000萬以上的購置圖書經費，並為296所學校的閱讀環境換新裝。
教育局長張明文表示，新北閱讀代表字大選活動今年邁入第4年，從2018年的「品」字鼓勵大家從閱讀品味生命；2019年「融」字希望閱讀成為融入各領域學習的元素；2020年「全」字，強調閱讀是學習入門的王道；2021年由粉絲票選出「熠」字為閱讀代表字，期待閱讀翻轉2020年疫情的苦悶，迎來2021年新希望。
竹圍高中老師劉文如在閱讀課中以《天龍八部》的學霸段譽為例，雖能速記武功絕學，但在無法在戰鬥中運用，最大問題就是沒有融會貫通。因此課程中特別融合桌遊及影片欣賞，讓學生從寫作中分析文本角色並錄製影片，藉此學會表達及社群媒體分享的能力。
竹圍國中部七年級學生郭昀昊表示，在活動中學會換位思考分析自己的選擇，了解融入生活的學習才能成為習慣，也會與朋友分享處處能閱讀、處處是學習的樂趣。
(中時 )
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