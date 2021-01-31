曹雅雯日前接受LiTV專訪，以往過年都在海外商演的她，今年因疫情因禍得福，能夠回老家守歲，說到紅包「規格」，孝順的她笑著說：「每年會多一點點…多一點點給長輩！但我媽都會主動先問『妳要包多少？』，所以我等她開價好了。」曹雅雯表示老家整個村的人感情都很好，「今年阿嬤知道我會回去，照往常她會呼朋引伴叫左鄰右舍來，然後突然家裏會瞬間很多人，個個都想跟我合照，還會說出我的新歌名，或在哪個電視上看到我，邊鼓勵邊打氣，那種感覺很窩心」。

每逢過年親戚朋友難免催婚，問她壓力會否很大？曹雅雯笑說和好友許富凱的45歲之約還有效，約定好45歲還單身就成為彼此老伴，兩人一直被大家公認是「情歌CP」，但彼此沒有來電，曹雅雯說：「我們相處模式很像哥兒們，我的個性挺MAN，而他則是心思細膩。」相信世上男女之間有純友誼的曹雅雯說：「有人會一見鍾情或日久生情，但我覺得那是緣分問題，今天你會喜歡上對方，兩人彼此相愛，肯定有什麼緣分安排，如果沒有相愛的原因，你們兩個再怎麼樣，我都覺得應該沒用。」

曹雅雯是公認寫字漂亮的藝人。（LiTV提供）

曹雅雯是公認寫字漂亮的藝人，受訪時工作人員無預警拿出墨寶請她寫春聯，曹雅雯揮毫「慶牛年」行雲流水毫不怯場，讓工作人員打趣說：「條件這麼優不快把她嫁掉怎行？」出道多年，曹雅雯說轉變最多的地方，是學會「坦然」二字面對所有評論，「有人喜歡就會有人討厭，以前會很在意，但是後來，我反而會去看一些負面留言，透過這些讓自己心境態度成長」。

(中時 )