中廣董事長趙少康重回國民黨，黨主席江啟臣規劃在農曆年後聘趙為中評委。對此，國民黨前組發會主委張雅屏表示，政黨的程序正義比個人魅力重要，黨章規定聘任中評委須經黨代表大會通過或追認，若黨代表大會停開期間，可由中央委員會代行，中央委員會停開可由中常會代行，因此建議可先由中常會通過以降低非議。

張雅屏說，首先，他支持任何有心有能的人參與自己支持的組織。因為，符合禮運大同篇「壯有所用」，至於組織能不能容得下這些力量，是組織負責人的氣度和智慧。

張雅屏表示，而組織能不能容得下這些「有用之人」，不是只有氣度，更需要如何尋求正當性，才不會讓喜事變喪事。

張雅屏強調，國民黨的發展過程中，國父孫中山不斷的改組，試圖擴大組織影響力，讓興中會成為同盟會，讓中華革命黨再轉變成中國國民黨，甚至還連俄容共，以圖發展。

張雅屏指出，現在趙少康要回國民黨，以其能力和能量，擔任中評委當然合宜，黨中央宣布年後聘請。但黨章有規定要由黨代表大會通過或追認，若就這樣宣布趙少康為中評委，是否傷害到制度，也讓趙少康的正當性降低。

張雅屏提到，黨章也明定，代表大會停開期間有中央委員會代行，中央委員會停開由中常會代行。因此建議可先由中常會通過，降低一些非議。

(中時 )