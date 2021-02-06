南屯區的鄉親一大早就到萬和文化大樓一樓走廊等候領春聯。（萬和宮提供／陳世宗台中傳真）

董事長蕭清杰並向鄉親們拜早年，祝福辛丑牛年大家行大運，幸福美滿，財源廣進，並感謝書法名家情義相挺。（萬和宮提供／陳世宗台中傳真）

迎接辛丑牛年來臨，台中市萬和宮今天舉辦送春聯活動。因應新冠肺炎疫情升溫影響，分送18位書法名家先行寫好的春聯，不在現場揮毫，吸引鄉親大排成長龍等候領取；董事長蕭清杰並向鄉親們拜早年，祝福辛丑牛年大家行大運，幸福美滿，財源廣進，並感謝書法名家情義相挺。

蕭清杰指出，因受到新冠肺炎疫情升溫影響，今年萬和宮改變模式請18位書法名家，先行寫好將近千對春聯；不像往年一樣，現場揮毫。儘管改變作業方式，依舊吸引鄉親，在大早就到萬和文化大樓一樓走廊等候。

書法家們寫的春聯，依據萬和宮規劃，五分之四為居家用，五分之一為經商。

活動現場，將居家、生意（經商），以及「春」「滿」「大家恭喜」「福」「招財進寶」「夀」等區隔，讓鄉親們很容易辨識，可以很快挑選喜歡的春聯。

蕭清杰初中同學、萬和宮古典詩學與書法研習班老師張茂樹，每年都很熱心支持這項活動，事先提供不少春聯，還關心說：「這樣夠嗎？」他可以寫更多。

萬和宮提供的對聯詞句，都充滿平安吉祥喜氣，譬如說，「天賜平安福祿壽，地生金玉富貴春，人壽年豐福長存」「瑞日芝蘭光世澤，春風棠棣振家聲，家敦一樂有和風」「吉年增福添富貴，新歲迎祥賜平安，積善人家慶」均適合居家。

蕭清杰指出，經商做生意，則有「經營不讓陶朱富、貿易常存管鮑風、財如曉日雞起」；「財如曉日騰雲起，利似春潮帶雨來，義以為歸利倍長。」「生意興隆通四海、財源茂盛達三江。」一看即知。「山珍海味」「川流不息」「日日見財」，則適合經營餐飲的。

(中時 )