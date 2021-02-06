桃園市防疫專案會議6日舉辦，桃園市長鄭文燦表示，桃園各醫療院所面對門診量降低等挑戰，1至2月間健保給付會下降，因此他已拜託國健署，比照去年2月給付，用暫付款形式，讓醫療院所可以領到健保費，已經初步獲得同意。

鄭文燦說，衛福部桃園醫院預計年後才會恢復運作，但春節民眾有醫療需求，桃醫每年過年時約400床就要由其他醫院負擔，將在8日邀集11家急救責任醫院，協調門診、急重症、病房分配。

鄭文燦說，疫情震央是桃園，桃醫事件從一月到現在，連帶其他約1500家醫療院所門診量大幅減少。但2月就是過年，醫療院所要準備年終或其他費用，為了醫療院所有足夠資金支應過年，他已經向國健署反映，比照去年健保給付，先行撥付、後結算形式。鄭文燦說，不管是桃醫或其他責任醫院、第一線醫療院所，都很感謝他們在疫情期間提供最好服務，一定要給基層最大支持。

(中時 )