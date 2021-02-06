春節將至，桃園市觀光工廠眾多，為避免受到疫情影響，各業者加強館內防疫措施，桃園市長鄭文燦6日前往郭元益糕餅博物館視察，業者今年特別成立「觀光工廠戰情室」掌握疫情資訊，更推出「觀光工廠手作指定席」，期盼帶給遊客更安心的手作體驗環境。

郭元益糕餅博物館防疫作為相當積極，包含出入口宣導民眾戴口罩、實名制、設置防疫告示牌及酒精消毒、增加廠區環境消毒頻率等。郭元益糕餅文化園區副執行長陳信守說，成立觀光工廠戰情室掌握防疫資訊外，啟動總量管制單日來客數不超過300人，觀光工廠手作指定席，讓遊客們擁有專屬座位，在手作體驗過程、用餐時皆使用同一張專屬座位，與其他組顧客保持1.5公尺的社交安全距離。

鄭文燦說，郭元益一直是觀光工廠的領航者，業者做了很多防疫對策，防疫安全只要做得好，一定可以度過這次難關。桃園市政府原本在春節要做觀光工廠行銷專案，等這次疫情度過會再推出，全桃園市31觀光工廠，目前也有7、8家因疫情暫時停止營運，會透過戶外教學、環境教育等，希望社團或學校在春節過後可以再到觀光工廠做體驗。

郭元益特別為桃園市民推出專屬優惠，凡過年初一至初五至館內參加DIY手作體驗課程，享有專屬「手作指定席」外，再贈2021限量手作體驗1份」。3月推出「郭元益挺桃園向英雄致敬」活動，凡「軍、警、消、醫護」至郭元益糕餅博物館，即可免費享有桃園意象手作體驗1份。

(中時 )