根據日本軟銀集團(SoftBank Group)8日最新財報，靠著股票大漲與資產賣出，2020財年第三季，也就是2020年10月到12月的淨利飆增至111億美元，也讓這三個月的總獲利達到1.17兆日圓，與2019同期的550億日圓相較，暴增超過21倍。

疫情當下軟銀因投資有方，靠著所持有的高科技股票與所投資的標的物市值大增下，軟銀得以在上季大賺超過20倍。與路透社先前預估差不多，軟銀2020財年第三季淨利將暴增20倍以上，達到1.17兆日圓約110.9億美元。

2020年10月到12月期間，日本軟體銀行的願景基金(Vision Fund)部門，為集團貢獻獲利為8440億日圓約80億美元。相較2019年同期，因投資優步(Uber Technologies)與其它標的因而出現虧損。

與2019年底相比，目前收益大為改善。一年多前，軟銀投資的共享辦公室WeWork上市掛牌失敗，加上新冠疫情爆發，迫使軟銀執行長孫正義(Masayoshi Son)出售資產以保投資事業，軟銀在2019財年出現大虧近90億美元現象。

軟銀集團指出，因為影響獲利的不定數太多，所以恕難提供合併財務預測。

東海東京調查協會（Tokai Tokyo Research Institute）表示，全世界央行大撒錢搶救經濟，讓股市熱錢滿滿，股價因此大漲也使得手中有很多部位的軟銀，可以坐享大豐收結果。

(時報資訊)