今年清明節連續假期自4月2日（周五）至5日（周一），航空公司提供澎湖航線802架次、7萬4542個座位數，訂於2月1日上午9時起統一開放訂位，澎湖鄉親敬洽各航空公司訂位專線、全球資訊網、App或7-ELEVEN ibon、全家FamiPort訂位購票。

交通部民航局表示，110年清明節連續假期參酌以往旅客搭機需求，已規畫4月1日（周四）至6日（周二）為航空疏運期，共計6天；離島澎湖、金門及馬祖等航線為疏運重點，後續將視需求適時增班。

民航局提醒旅客，4月1日至3日台灣飛離島及4日至6日離島飛台灣是尖峰時段，機票加註「限當日當班次」、「逾期作廢」使用限制，旅客如因故無法搭乘原訂航班，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

縣府旅遊處指出，各連續假期實施機票加註使用限制，旅客訂位後未搭乘比例明顯降低，機位得以充分使用，執行成效良好。

籲請鄉親儘早規畫行程，逕洽各航空公司訂位購票；屆時如訂不到機位，可洽各航空公司官網及客服專線候補訂位，縣府將依候補數據協調各航空公司主動增開航班。

(中時 )