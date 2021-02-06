罷捷失敗！黃捷淚謝支持者：不會讓鳳山鄉親失望

【現場直播】黃捷罷免案開票 現場最新畫面

高雄市無黨籍議員黃捷罷免案投票今(6日)登場，自上午8點起至下午4點截止，隨後即進行開票。《中時新聞網》也透過直播，提供讀者最新開票進度。截至17時40分左右，各投票所票全數開完，罷免黃捷案確定未通過。黃捷則在立委許智傑服務處發表演說。

以下是今日開票大致過程與數據：(最終選票結果以中選會公告為準)

17:40更新

同意票5萬5394票，不同意票6萬5258票。罷捷行動確定失敗。

17:25更新

同意票5萬0446票，不同意票6萬0061票

17:20更新

同意票4萬3743票，不同意票5萬2802票

17:15更新

同意票3萬5240票，不同意票4萬0489票

目前有近八成投票所尚未開出

17:05更新

同意票2萬8930票，不同意票3萬2575票

16:50更新

同意票1萬1157票，不同意票1萬4034票

16:45更新

同意票7909票，不同意票10349票

16:35更新

同意票3974票，不同意票5643票

16:25更新

同意票743票，不同意票1089票

罷捷案開票狀況。(中時新聞網直播)

16:20更新

同意票562票，不同意票787票

16:05更新

同意票40票，不同意票75票

罷捷總部發言人徐尚賢表示，預估超過四成投票率。

黃捷罷免案眾所矚目，黃捷本人一早就在妹妹黃蓉與無黨籍立委林昶佐陪同下完成投票。面對罷免，黃捷強調，今天鳳山人會讓全台灣的人、罷免團體及政黨知道，民主不是這樣玩的。

黃捷投票時和黃蓉、林昶佐三人皆穿著皮衣，展現氣勢。但黃捷看來氣色不佳，眼睛滿佈血絲、面露疲態、聲音沙啞，她坦言「有點緊張」，前一晚算睡得好但一直做夢，潛意識還是相當焦慮。今天特地戴上紅色口罩、穿紅色衣服及襪子，希望可以開運、迎接美好的結果。

罷捷團體發言人徐尚賢早上8點出現建國新城文康中心投票，他坦言昨晚睡得不太好，但不論有無睡得好，都會出來行使公民權益，也希望大家都能把握。至於是否緊張？他說，「我們都是小蝦米，會有壓力緊張都是自然的」。

黃捷投票時也發生一段小插曲，也就是當她要進投票所時，因一路遭大批媒體包圍，場面混亂，原本排隊等候的隊伍也被攪亂，她到投票所門口時，以為沒有人排隊，準備步入投票所時，遭一名排隊的男子大聲怒嗆「不管什麼人都要排隊啊！」對此，黃捷已做出回應，完全是個誤會。

依據高市選委會資料顯示，高雄市議會第3屆第9選舉區議員黃捷罷免案投票人總數為29萬1566人，罷免門檻需同意票超過7萬2892人，且同意罷免票數要多於不同意票數，才會通過。而此罷免投票案結束後，中選會將於9日前審定罷免投票結果，並於9日公告罷免投票結果。

(中時新聞網)