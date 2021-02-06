無黨籍高雄市議員黃捷罷免案今（6日）舉行投開票，票數為不同意票6萬5258票、同意票5萬5394票，罷免案失敗，不過，最終票數仍已中選會公告為主。對此，前民進黨立委林濁水隨即在臉書寫下，「罷免票居然被衝到超過5萬5，可見藍綠對立明顯惡化。」

林濁水在臉書寫下，「好了。罷黃果然不得人心，只是不會通過雖然在意料之中，但是像黃捷這樣的議員，罷免票居然被衝到超過5萬5，比起前立委黃國昌多1萬5千票。可見藍綠對立明顯惡化。」網友則留言表示，「所以王浩宇多令人討厭」、「好了。蔡英文下軍令果然深得人心」、「民進黨大動員還是有效的，畢竟是深綠選區...」。

黃捷罷免案眾所矚目，黃捷本人一早就在妹妹黃蓉與無黨籍立委林昶佐陪同下完成投票。面對罷免，黃捷強調，今天鳳山人會讓全台灣的人、罷免團體及政黨知道，民主不是這樣玩的。而在結果出爐後，黃捷18時許現身哽咽感謝支持者和鳳山鄉親，一一感謝所有政治人物幫忙。

黃捷哽咽表示，不希望台灣蔓延仇恨風氣，但是不希望接下來還有許多地方面臨罷免挑戰，雖然鳳山守住了，但有些地方很艱困，不會讓仇恨繼續延續；她說，參政兩年，獲得這麼大一次考驗，是非常大挑戰，這一路跌跌撞撞，也有不周全的地方，也獲得很多戰友，相信我們會繼續團結，感謝蔡英文總統、陳其邁市長。

(中時新聞網)