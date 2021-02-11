【愛傳媒黃珊珊專欄】2月10日正式放年假了，回顧這一年，我最重要的工作就是防疫，台北市的防疫工作在去年的大年初三啟動，一整年市長開了一百多次指揮中心會議，我開了七十多次應變小組會議，總共兩百多次的會議掌握著台北市每一項防疫工作的進度與細節，因為防疫工作繁雜，必須隨機應變，有時必須在一兩天內完成一項任務，讓我有很多操兵練將的機會，連我自己也學會每一分鐘都不能鬆懈！

去年此時成立應變小組時，市長說：「交給黃珊珊、看看你能不能夠調動大部隊」，一年了，我應該通過這項考驗了吧！

首先要很謝謝市長相信我！

第二要謝謝的是衛生局黃局長，他是市長的老師，也就是我的老師的老師，有他在，每一個艱難的挑戰，我沒有害怕過！

另外有三位專家醫師，每周來協助我們提供各項意見，讓我們在判斷各種狀況時都有最科學的依據！

當然最辛苦的是市府各局處的同仁，從局長到最基層第一線同仁，大家眾志成城，一條心往前進，辛苦但是很有成就感！

最要感謝每一個戴起口罩的台北市民，台北市少數沒有停班或減班大眾運輸系統的城市，因為一流的市民，我們也創造了疫情期間很多的奇蹟：唯一萬人室內演唱會、唯一台北馬拉松、唯一跨年晚會等等！

台北市對於疫情，在經濟與防疫間盡力找到平衡，用最少的資源做最多的工作，守住一年來的成果，協助產業進行經濟快速轉型、紓困振興協助企業度過難關，防疫期間社會依然正常運作，台北市民可以安居樂業，是我最欣慰的事！

接下來的工作就是等疫苗進來，疫苗接種安排方式是個大事，只要再忍耐幾個月，疫苗一定可以買的到，只是早晚而已，因為疫苗廠不可能停止生產不賺錢，我相信亂局終會結束，疫災終會過去，反而是我們要好好記錄這一段，以後新興傳染病可能就成為「新常態」，所有的經驗都必須傳承下去，因為SARS和平醫院的慘痛經驗，台北市比誰都小心，也因為市民對市府的信任，我相信我們可以更堅定的扛起所有的責任！

祝福大家牛年一切順利、祈願疫災結束、生活恢復正常運作，平安健康就是幸福！

作者為台北市副市長

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)